شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": استمرار هطول الأمطار لأجزاء متفرقة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية ، اليوم الخميس إستمرار هطول الأمطار .

وقال " المسند " في حسابه الرسمي على " توبتر " أن الأمطار مستمرة في هذا اليوم التاسع من الحالة المطرية "سقيا " ، ومن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي الشرقية وسدير والحدود الشمالية .

كما توقع " المسند " هطول الأمطار على شرقي منطقتي حائل والجوف وأجزاء من شمالي مكة وجنوبي المدينة وربما أجزاء من جبال السروات .