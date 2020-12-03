شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح الخطوات المتبعة بعد قبول الإعتراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الخميس آلية قبول الإعتراض وبيان أهلية المستفيد .
وأكد " حساب المواطن " أنه في حال قبول الإعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة الأهلية .
وأضاف أنه في حال ثبوت أهليته يتم إبلاغ المستفيد بإستيفاء شروط الأهلية ، وذلك عن طريق حسابه " دراسة الأهلية " ، ضمن دورة الأهلية لشهر يناير .
الجدير بالذكر أن حساب المواطن وضع مؤخراً ضوابط جديدة للفرد المستقل منها الحد الأعلى للإستحقاق وتوفير ما يثبت الإستقلالية وغيرها من الضوابط اللازمة لضمان استمرار الدعم .
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