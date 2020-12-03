شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح الخطوات المتبعة بعد قبول الإعتراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن اليوم الخميس آلية قبول الإعتراض وبيان أهلية المستفيد .

وأكد " حساب المواطن " أنه في حال قبول الإعتراض بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة الأهلية .

وأضاف أنه في حال ثبوت أهليته يتم إبلاغ المستفيد بإستيفاء شروط الأهلية ، وذلك عن طريق حسابه " دراسة الأهلية " ، ضمن دورة الأهلية لشهر يناير .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن وضع مؤخراً ضوابط جديدة للفرد المستقل منها الحد الأعلى للإستحقاق وتوفير ما يثبت الإستقلالية وغيرها من الضوابط اللازمة لضمان استمرار الدعم .