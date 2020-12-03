"الديوان العام للمحاسبة" يعتزم تنفيذ مشروع الرقابة على الحسابات والمستودعات الحكومية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يرغب الديوان العام للمحاسبة في تنفيذ مشروع الرقابة على الحسابات والمستودعات الحكومية، وتطوير منظومة التدقيق المالي. يرغب الديوان العام للمحاسبة في تنفيذ مشروع الرقابة على الحسابات والمستودعات الحكومية، وتطوير منظومة التدقيق المالي. ويعتزم الديوان في إطار ذلك الاستعانة بشركة متخصصة من أجل تنفيذ المشروع الذى يستهدف تطوير خدمات الرقابة الإلكترونية. الجدير بالذكر أن المشروع يستهدف أيضا تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالرقابة.

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