معلمة تبادر بتقديم دروس لطالبات من ذوي الإعاقة في منازلهن بعسير (فيديو)

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بادرت معلمة تابعة لإحدى مدارس منطقة عسير إلى الذهاب للطالبات من ذوي الإعاقة في منازلهن وتدريسهن.

وأوضحت المعلمة نورة آل مغرد، وهي من متوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ابن هشبل، أن بعض الطالبات لا يتمكن من الاستفادة من التعليم عن بعد بالشكل المطلوب نظراً لظروفهن الصحية، حيث إن بعضهن يعانين من إعاقة ذهنية أو ضعف نظر.

وأشارت إلى أنها أوقفتهن عن الحضور إلى المدرسة يوماً في الأسبوع خوفاً من انتقال العدوى إليهن، واستأذنت الجهات المعنية للذهاب لهن في منازلهن.

وبينت أنها تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا عبر التباعد الاجتماعي والتعقيم من أجل سلامتها وسلامة الطالبات.

Source akhbaar24.argaam

