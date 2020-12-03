اختفى بعد خلاف مع رفيقه.. فقدان مواطن بأحد الطرق في بيشة

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فُقد مواطن في ظروف غامضة، بعدما تركه رفيقه على طريق الرين شمال محافظة بيشة في منطقة عسير؛ إثر خلاف بينهما.
وأعلن فريق غوث للتوعیة والإنقاذ، وصول بلاغ للجهات الأمنیة ولفرقها بفقدان المواطن ويدعى محمد الدوسري.
وأوضح الفريق أنه جرى تجهيز عدد من أفراده؛ للبحث فجراً عن المفقود عند آخر إحداثية جرى التقاطها لجواله.
Source akhbaar24.argaam
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