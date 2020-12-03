«الزكاة والدخل» تحدِّد حالات الإعفاء من ضريبة «الإيجار السكني»

تطرقت للوحدات المستخدمة كمسكن دائم..
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الفئات التي يتم إعفاؤها من ضريبة الإيجار السكني، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل توجد ضريبة على الإيجار السكني لسكن عمالة الشركة؟ هل يعتبر تجاريًا؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يُعفى من الضريبة فقط تأجير الوحدات المؤهلة لتكون وحدات سكنية والمستخدمة كمسكن دائم، ويخضع تأجير الشقق الفندقية المخدومة والفنادق لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم التأجير من قِبل شخص مسجل نظام ضريبة القيمة المضافة».
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