إخفاء صورة النساء من تطبيق «توكلنا»: عبر خطوتين

بيّن كيفية التعريف لغير المسجلين بـ«أبشر»
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، خطوات إخفاء صورة النساء ومنعها من الظهور في التطبيق.
وذكر التطبيق، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن للنساء إخفاء الصورة الشخصية، بالذهاب إلى (حسابي) ثم إلغاء تفعيل خاصية (إظهار الصورة الشخصية)».
من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن من ليس لديه حساب في (أبشر) من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في (أبشر) من خلال خدمة في (أبشر) باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا»، وبعد إتمام ذلك يمكن التسجيل في «توكلنا».
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