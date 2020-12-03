ثلاث عمليات قلبية ناجحة لأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في أسبوع

تمكن مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إجراء ثلاث عمليات سدّ ثقوب ناجحة لأطفال بالقسطرة القلبية خلال أسبوع واحد.

وأوضحت صحة جازان، أنَّ العمليات تضمنت سد ثقوب بين الأذينين مع وصلات شريانية بالقسطرة القلبية للأطفال الثلاثة، بدون تدخل جراحي وتكللت بالنجاح، وأنَّ المرضى يتمتعون حاليًا بصحة جيدة ولله الحمد، وأن عدد الحالات المستفيدة من المركز منذ بداية العام الميلادي الحالي بلغت أكثر من 100 حالة من مختلف الفئات العمرية.

وبيّنت أن علاج أمراض القلب عن طريق القسطرة يعد كبديل للعمليات الجراحية من الطرق العلاجية الحديثة، وأنّ مركز القلب بالمستشفى يقوم بإجراء هذا النوع من العمليات لوجود كوادر طبية مؤهلة يتوافر لها كل التجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة، إذ تمّ توفيرها من خلال التحديث الشامل والمستمر الذي تشهده مستشفيات المنطقة على جميع الأصعدة التشخيصية والتداخلية والجراحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة لأهالي المنطقة.