الحصيني يتوقَّع خريطة «أمطار الخميس» على 11 منطقة سعودية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال الـ24 ساعة المقبلة (من اليوم الخميس وحتى صباح غد الجمعة) على بعض مناطق المملكة.

وأشار الحصيني- عبر تويتر- إلى هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من: الرياض والشرقية والصمان والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة المكرمة والجوف وجنوب شرق المدينة المنورة.

وكانت الهيئةُ العامةُ للأرصاد، توقعت هطول أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على عدة مناطقَ بالمملكة، اليوم الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والأجزاء الشمالية بمنطقتي الرياض والشرقية؛ ستتأثر الخميس بهطول أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ منها.

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