أمير جازان يصدر قرارات جديدة بتكليف موظفين بمهام إدارية

لرفع مستوى أداء العمل
أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، قرارًا إداريًّا بتكليف عددٍ من الموظفين بديوان الإمارة.
وبحسب القرار، فإنه تم تكليف الموظف صالح بن علي آل حارث رئيسًا لمكتب كفاءة الإنفاق وترشيد الطاقة بالإمارة، كما تم تكليف الموظف محمد بن إسماعيل العنزي للعمل رئيسًا للجنة التوطين الميدانية، وتكليف الموظف محمد بن مفرح دربشي مديرًا لإدارة التشغيل والصيانة بالإمارة.
وتأتي هذه التكليفات في إطار اهتمام وحرص أمير منطقة جازان ونائبه، وسعيهما الدائم إلى رفع مستوى أداء العمل لما فيه الصالح العام.
وأعرب المكلفون، من جانبهم، عن اعتزازهم بثقة أمير المنطقة، وما تمثله من حافزٍ معنويٍّ على بذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والوطن والمواطن.
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