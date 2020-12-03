السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا



برلين 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد‭‭‭‭ ‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس

وسجلت ألمانيا 479 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17602 وفاة.

// انتهى //

07:34ت م

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برلين 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد‭‭‭‭ ‬‬‬‬الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 22046 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة.وسجلت ألمانيا 479 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17602 وفاة.// انتهى //07:34ت م0015

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