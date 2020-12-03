السعودية اليوم / المكسيك تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و800 وفاة



مكسيكو سيتي 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 11251 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

والإصابات المسجلة يوم الأربعاء من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.

// انتهى //

07:33ت م

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مكسيكو سيتي 18 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 03 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء إنها سجلت 11251 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و800 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و133 ألفا و613 إصابة، والوفيات إلى 107565.والإصابات المسجلة يوم الأربعاء من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.// انتهى //07:33ت م0014

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