مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الخميس 1442/4/18 هـ الموافق 2020/12/03 م واس

الأربعاء 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

05:54ت م

0242



www.spa.gov.sa/2164786 الأربعاء 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس05:54ت م0242

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