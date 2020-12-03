شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تُمكن أسرة الزوج المتوفي من استخراج بطاقة العائلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الطريقة التي يمكن لأسرته الاعتماد عليها في استخراج بطاقة العائلة. كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الطريقة التي يمكن لأسرته الاعتماد عليها في استخراج بطاقة العائلة. وأكدت الوكالة أنه يمكن استخراج البطاقة من قبل أسرة الزوج المتوفي من خلال مراجعة وكيل الورثة لفروعها. جاء ذلك رداً على استفسار طرحه أحد المستفيدين بشأن كيفية استخراج بطاقة العائلة بعد وفاة رب الأسرة.

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