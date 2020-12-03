شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ محمد سليمان: قضاء الحاجة في المتنزهات يستوجب اللعنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر الشيخ محمد سليمان البرية، المتنزهين من قضاء الحاجة في المتنزهات، وقرب الناس.

وقال الشيخ محمد سليمان، إن ذلك أمر خطير وقد يستوجب لعنة الله، مشيرا إلى أن الشرع ينهي عن الملاعن الثلاثة وهي: مورد المياه ، الظل ، قارعة الطريق.

وأضاف: " قضاء الحاجة في المنتزهات والطرق أرمر يستوجب اللعنة، ويجب أن يحرص الإنسان على قصد الأماكن المهيئة لذلك " ،مشيرًا إلى عدم تقصير الدولة في توفير الأماكن المخصصة لذلك.