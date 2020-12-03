شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبلغ عن اختفاء رفيقه إثر خلاف بينهما بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تلقى فريق " غوث " التطوعي بلاغًا عن المفقود محمد الدوسري تركه رفيقه على طريق الرين، بالرياض. تلقى فريق " غوث " التطوعي بلاغًا عن المفقود محمد الدوسري تركه رفيقه على طريق الرين، بالرياض. وأوضح المبلغ أن الإتصال انقطع برفيقه على أثر خلاف بينهما، فيما تتحرى الجهات الأمنية الملابسات. وأعلن فريق غوث جاهزيته للبحث فجر اليوم الخميس، عند آخر أحداثية ألتقطت لجوال المفقود.

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