“أرامكو”: عودة إمدادات المشتقات البترولية في جازان تدريجياً بعد حدوث نقص بسبب عطل فني

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أعلنت “أرامكو السعودية”، أمس الأربعاء، عن عودة إمدادات المشتقات البترولية في محطات الوقود بجازان تدريجيا بعد حدوث نقص فيها بسبب عطل فني.

وأوضحت أنه نظرًا لحدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.

وأضافت أن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وجّه بأن تعمل وزارة الطاقة مع الشركة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في جازان.

وأكّدت الشركة أن فِرقها الفنية عملت على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها المنطقة، وأن إمدادات المشتقات البترولية قد عادت تدريجيًا.

Source akhbaar24.argaam

