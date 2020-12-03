طبيبة سعودية: نجاح لقاح كورونا المرتقب يتوقف على مدى فاعليته

قالت رئيسة قسم مكافحة العدوى بمستشفى الملك سلمان الدكتورة «شادن وفا»، إنَّ لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، تم اكتشافه بفترةٍ وجيزةٍ، مشيرةً إلى أن أي لقاح يخضع لتجاربَ عديدةٍ بدءًا من الحيوانات حتى البشر.

وتابعت «وفا» لـ«قناة الإخبارية» أنَّ نسبة فاعلية أو خطورة لقاحات فيروس كورونا، لا تظهر إلَّا بالتجارب على البشر، مشيرةً إلى أنَّ الدول حرصت على توفير اللقاحات بسرعةٍ؛ بسبب انتشار الفيروس السريع وارتفاع حالات الوفاة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن توريدات اللقاحات ضد فيروس «كورونا المستجد»، قد تكون في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، مؤكدةً أن الفئات الأكثر ضعفًا قد تتمكَّن من الحصول عليه قبل هذا الموعد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، لوكالة «تاس» الروسية: «نتوقَّع أن تبدأ اللقاحات في الوصول إلى الدول في الربع الأول أو الثاني من عام 2021، وقد تكون الكميات المحدودة من اللقاحات في متناول الفئات الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بدءًا من الربع الأول من عام 2021».