تركي آل الشيخ يطلق مبادرة أفكار الترفيه وأفضل 20 مبادرة تتبناها هيئة الترفيه

عبر مقطع فيديو وعلى حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أعلن المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن إطلاق مبادرة أفكار الترفيه، ووجه دعوة للسعوديين والمقيمين في المملكة لتقديم ما لديهم من أفكار ومبادرات ضمن نطاق نشاط الهيئة، وأوضح في حديثه أن كل سعودي أو سعودية أو مقيم يمكنه التقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق، وسوف تتبنى الهيئة أفضل 20 مبادرة منها.

مبادرة أفكار الترفيه

طريقة التقديم

وأشار تركي آل الشيخ إلى أن الأولوية في الاختيار بين أفضل المبادرات سيكون للسعوديين والسعوديات، وستستقبل الهيئة المبادرات والأفكار التي ستشارك وفق ما هو مشار إليه عبر البريد الإلكتروني “[email protected]”

وفي سياق منفصل كان المستشار آل الشيخ عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية ناجحة، ليرفع من الزخم المتعلق بالترفيه في المملكة التي من المقرر أن تشهد على مدار العام المقبل العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المحلية والعالمية، استكمال للمسيرة التي بدأتها هيئة الترفيه قبل جائحة كورونا العالمية.

ويُذكر ضمن هذا السياق أن تركي آل الشيخ نشر مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” وثق فيه عودته ووصوله لأرض الوطن بعد رحلة علاجية استمرت لعدة أشهر وتأجلت عودته أكثر من مرة من الولايات المتحدة حيث كان يتعالج، وعلق آل الشيخ على الفيديو بقوله: “الحمد لله الرياض”، وكان لافتًا حين نزوله من الطائرة سجد على أرض المطار، حمدًا لله على وصوله سالمًا لأرض الوطن.