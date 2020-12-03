السعودية اليوم / تونس تسجل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا



تونس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 99 ألفا و280 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و359 وفاة.

// انتهى //

03:32ت م

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تونس 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 99 ألفا و280 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و359 وفاة.// انتهى //03:32ت م0240

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