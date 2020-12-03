السعودية اليوم / أمانة جدة تدشن 20 مبادرة ضمن برامجها في المسؤولية الاجتماعية



جدة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

دشنت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع اليوم, ٢٠ مبادرة متنوعة ضمن سلسلة مبادراتها في حقل المسؤولية الاجتماعية بمشاركة أكثر من 800 متطوع.

وشملت المبادرات تشجير عدد من الحدائق العامة، وإطلاق حملة توعوية تعنى بذوي الإعاقة ، حيث تهدف الأمانة من هذه المبادرات لتفعيل مشاركة المجتمع في نشر ثقافة التطوع ، بجانب الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتأكيد حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع .

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن أمانة جدة دشنت هذه المبادرات تزامناً مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يوافق الـ 3 من ديسمبر ، واليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الـ 5 من ديسمبر, لافتا النظر إلى أن المبادرات ستغطي عددا من البرامج والأنشطة التي سيجري تنفيذها على الواجهات البحرية ، والمراكز التجارية والحدائق والطرق الرئيسية ، وداخل الأحياء بمشاركة الفرق التطوعية وعدد من الجهات .

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03:13ت م

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