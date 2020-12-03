السعودية اليوم / مصر تسجل 421 إصابة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة



القاهرة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن ارتفاع الإصابات بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 133 متعافيًا من الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102949 حالة حتى اليوم.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 116724 حالة من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.

//انتهى//

02:32ت م

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القاهرة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم لتصل إلى 421 حالة ووفاة 28 حالة جديدة.وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 133 متعافيًا من الفيروس بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 102949 حالة حتى اليوم.وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 116724 حالة من ضمنهم 102949 حالة تم شفاؤها، و 6694 حالة وفاة.//انتهى//02:32ت م0234

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