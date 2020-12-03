شكرا لقرائتكم خبر عن «لنجعلها خضراء» تشجر المراكز الصحية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية والصحة، مبادرات لتشجير عدد من المراكز الصحية في محافظة الخبر ضمن مبادرة «لنجعلها خضراء»، وتم البدء بتشجير مركز صحي حي الدوحة بالظهران.

وذكر رئيس مركز الظهران مبارك الدايل أن الجهات الحكومية تسعى إلى تكاتف جهودها لتشجير مركز الظهران وبداية من مركز صحي الدوحة، مشيرا إلى أن هناك استكمالات لتشجير كامل المنطقة. وأضاف: إن المركز يطمح بتكاتف الجهود لتكون الظهران بكاملها خضراء.

وذكر مسؤول العمل التطوعي بفرع وزارة البيئة بالمنطقة م. محمد الغامدي، أن مبادرة «لنجعلها خضراء» تم تدشينها مسبقا من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة لتحقيق غرس 10 ملايين شتلة، مشيرا إلى أنه يتم غرس الشتلات بالتعاون مع عدد من الجهات.

وبين أنه منذ بداية المبادرة بتاريخ 10/‏10/‏2020 بداية من منتزه الأحساء الوطني تمت زراعة 1000 شتلة، ثم في مسيج شرق القرية العليا، ثم مسيج وادي فليج بحفر الباطن، وبعد ذلك ذر البذور في حاضرة القرية العليا، وزراعة المرحلة الثانية بحفر الباطن، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات بمشتل القطيف، وأكد أنه تم التوصل إلى غرس عدد لا يقل عن 5 آلاف شتلة. وأشار إلى أن فرع الوزارة بصدد عمل خطة بيئية مساهمة لإشراك المتطوعين، مبينا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع.

وذكر مدير مركز صحي حي الدوحة ماجد اليامي أن هذه الحملة المنطلقة من المركز الصحي بحي الدوحة تشير إلى رؤية الوطن بحلته الخضراء، التي تحد من ظاهرة التصحر، مؤكدا دعمهم لجميع المبادرات التي تنعكس بالمصلحة على البيئة والمجتمع.

ولفت رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة م. طلال الرشيد أن الجمعية تسعى خلال الأيام المقبلة لزراعة عدد من المراكز الأخرى بالمنطقة، وأشار إلى أن الجمعية مع عدد من الجهات المتخصصة بدأت بزراعة 6 آلاف شتلة، مؤكدا أن الجمعية تستهدف زراعة أعداد أكبر، بالإضافة إلى وجود مبادرات خلال شهر فبراير القادم.

وأشار إلى أن هناك مختصين مع جهات إشرافية لإعطاء الدورات للمتطوعين، والذين وصل عددهم إلى 886 متطوعا عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.