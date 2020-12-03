شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مجتمعية بخطر التعديات على الأراضي الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

شاركت جامعة بيشة في الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات، من خلال تنظيم وإقامة حزمة من البرامج والفعاليات التي استهدفت منسوبي ومنسوبات الجامعة ومختلف فئات المجتمع في محافظات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأوضح رئيس الجامعة د. محمد صفحي أن المشاركة في الحملة استهدفت نشر الوعي المجتمعي بخطر التعدي، وتصحيح مفهوم الوعي الفردي والجمعي، وتوضيح أهمية وقوف جميع فئات المجتمع ضد التعدي المادي والمعنوي على الأفراد والجماعات والمجتمع والبيئة بجميع عناصرها، مشيرا إلى أن الجامعة نفذت خلال الحملة ندوتين عن التعدي على الأملاك العامة وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وأقامت ثلاث محاضرات عن الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعدي على الأراضي الحكومية، إلى جانب ورشتي عمل عن ضرر التعديات على التنمية المستدامة من المنظور الشرعي والاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص جزء من المحاضرات الدراسية للحديث عن أهداف الحملة وبرامجها، وكذلك مسابقة طلابية تعزز المحافظة على الممتلكات العامة في نفوس الطلاب والطالبات، كما تم إنتاج محتوى إعلامي باستخدام الوسائط الإلكترونية الحديثة، وبثها عبر منصات الجامعة المختلفة للوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية للتوعية بأهمية المحافظة على مكتسبات الدولة وعدم التعدي عليها وأثر ذلك على المجتمع والتنمية.