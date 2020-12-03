شكرا لقرائتكم خبر عن 2762 جولة إصحاح وتعقيم بعسير والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت أمانة منطقة عسير جولاتها الخاصة بعمليات النظافة والتعقيم والتطهير خلال المدة من 9 حتى 15 ربيع الآخر عام 1442، ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وبلغ عدد جولات النظافة 2762 جولة إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف ما يُقارب 27.327 من القوى البشرية، باستخدام عددٍ من الآليات والمُعدات الخاصة بعمليات النظافة تجاوزت 5061 معدّة، حيث تم رفع ما يزيد على 29.352 طناً من المُخلفات والنفايات المنزلية، وأكثر من 7991 طناً من مُخلفات الهدم والأنقاض، فيما قامت الفرق الرقابية والقوى البشرية بأعمال النظافة والتطهير والتعقيم لأكثر من 2558 موقعاً، إلى جانب تعقيم 18.309 حاويات للنفايات.

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