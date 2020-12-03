شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف مستفيد من «تطمن» و«تأكد» بنجران والان نبدء بالتفاصيل
وتقوم عيادات «تطمن» باستقبال من يعانون أعراض كورونا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز «تأكد» فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضًا، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».
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