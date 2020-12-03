شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «الغطاء النباتي» و6 جمعيات بيئية والان نبدء بالتفاصيل

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أمس إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر و6 جمعيات بيئية هي: جمعية وعي البيئية، وجمعية سدير الخضراء، وجمعية الغاط البيئية، وجمعية البراري للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية، وجمعية آفاق خضراء البيئية، وجمعية أصدقاء البيئة بالزلفي.

وتهدف المذكرات إلى وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل بين جميع الأطراف فيما يتعلق بحماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها واستدامتها، ومكافحة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي بأهمية النباتات للإنسان والبيئة، وذلك من خلال التنسيق والعمل المشترك في المشاريع والمبادرات الهادفة لحماية الثروة النباتية الطبيعية في المملكة وتعزيزها والمشاركة في المناسبات والفعاليات البيئية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.