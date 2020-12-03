شكرا لقرائتكم خبر عن 249 حالة كورونا جديدة.. وارتفاع التعافي لـ97 % والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة أمس 249 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357872 حالة، من بينها 4440 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 632 حالة حرجة. ولفتت الصحة إلى تسجيل 337 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 347513 حالة، وبلغ عدد الوفيات 5919 حالة بإضافة 12 حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً-، مشيرة إلى إجراء 47337 فحصا مخبريا جديدا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَنْ كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات «تطمن»، التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد ، أو مراكز «تأكد»، التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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