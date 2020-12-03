شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل 6 آلاف وصفة طبية للمرضى بمكة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى حراء العام في ظل جائحة كورونا خلال هذا العام عمليات توصيل لأكثر من 6200 وصفة طبية للمرضى المستفيدين في منازلهم.

وتقدم خدمة التوصيل لشرائح من المرضى، منهم مرضى الرعاية المنزلية، والأمراض المزمنة، الذين يحتاجون لإعادة صرف وصفاتهم الدوائية بشكل متكرر أو دوري، وكذلك مراجعي العيادات الافتراضية «المرئية»، بالإضافة إلى طالبي الخدمة من العيادات الأخرى.

وتسهم الخدمة في توصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفى ولتقليل حضورهم للمستشفى والحفاظ على بقائهم في المنازل لسلامتهم وسلامة الجميع وتجنيبهم وذويهم عناء الحضور. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.