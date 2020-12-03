شكرا لقرائتكم خبر عن قرار يخدم متقاعدي القطاع الخاص وأسرهم والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس جمعية المتقاعدين بالمنطقة الشرقية محمد القرناس، أن قرار التأمين الصحي يصب في مصلحة المتقاعدين والمتقاعدات العاملين في القطاع الخاص، ويساهم في استمرار تقديم الخدمة لهم ولأفراد أسرهم، كما يخفف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة الذي يسبب تأخر الحصول على الرعاية الصحية. وقال إن استمرار التأمين الصحي سيساهم في معالجة الكثير من الصعوبات التي تواجه المتقاعدين والخاصة بشأن الخدمات العلاجية، وبالتالي فالقرار يصب في مصلحة كل متقاعد ومتقاعدة.

كانت هذه تفاصيل خبر قرار يخدم متقاعدي القطاع الخاص وأسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.