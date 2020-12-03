شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تكافح الأفكار الضالة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية اللقاء العلمي بعنوان «دور الهيئة في تحقيق الأمن الفكري» ألقاه د. صالح العصيمي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات العلمية للرئاسة العامة للهيئة عبر الاتصال المرئي بحضور عدد من مدراء الإدارات والوحدات ورؤساء الهيئات.

وأكد د. العصيمي خلال اللقاء أهمية الحرص على تعزيز الأمن الفكري والمحافظة عليه والبعد عن كل ما يخل به، موضحا مهمة الهيئة في ذلك، ومبينا أن الهيئة لها دور كبير في مكافحة الانسياق وراء الانحرافات العقدية، وفي بيان وجوب السمع والطاعة لولي الأمر.

وحذر من خطورة الفرق الضالة على المجتمع وحمايته من هذه الأفكار الضالة وضرورة وجود أمن اجتماعي وفكري.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي أن مثل هذه اللقاءات تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبدالرحمن السند.