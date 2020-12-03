شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مخالفة لـ«تدابير كورونا».. وتعقيم 769 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 22 مخالفة، في 969 جولة رقابية نفذتها الأمانة، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، تضمّنت 19 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و3 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

ورفعت فرق النظافة «8068» طنًا من النفايات، وأزالت «5645» مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة «9392» فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة. ونفذت فرق صحة البيئة «الإصحاح البيئي» عمليات غسل وتطهير وتعقيم في 769 موقعًا، بمشاركة «469» فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام «147182» لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت الأمانة استمرار متابعة كافة الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الأمانة؛ لافتة إلى استقبالها جميع البلاغات على المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها، مهيبة بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات بهدف تصحيحها لسلامة الجميع.