شكرا لقرائتكم خبر عن 9 بلاغات صحية لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، 9 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد ـ 19». وشملت المخالفات 4 بلاغات بشأن عدم وجود معقّمات، وعدم تطهير عربات التسوق، و3 بلاغات لوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى بلاغَين لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلقَ المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو بشأن مساكن العمال، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبًا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.