«ملامح وطن» تنثر الإبداع على الجدران

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أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة فنية تشكيلية بعنوان «ملامح وطن»، بالتعاون مع عدد من الفنانين التشكيليين بمشاركة الفنانة التشكيلية عزيزة القرني.
وذكرالمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن المبادرة تستهدف تزيين مدن المنطقة الشرقية، ضمن مبادرة أنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة، إضافة إلى الحد من التلوث البصري، من خلال تنفيذ العديد من الرسومات الفنية الجدارية في عددٍ من الحدائق والمتنزهات العامة.
ولفتإلى مشاركة عدد من الفنانين والفنانات والخطاطين السعوديين في تجربة مميّزة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تحسين المشهد الحضري، وتزيين المدينة بالفنون البصرية التي تناسب المنطقة، موضحًا أن المبادرة تعمل على تحقيق برنامج أنسنة المدينة من خلال تعزيز البُعد الإنساني وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي الأماكن العامة، وتكوين علاقة مريحة بين الإنسان والمدينة، كما أن المبادرة تعمل على إضافة طابع الحيوية للمدينة عبر رسومات فنية تنفذ بأفكار فنانين سعوديين.
وقالإن المبادرة بدأت من حديقة حي طيبة بغرب الدمام، وتم تنفيذ لوحات تشكيلية جدارية تجمع فن الخط العربي، حيث تتضمن قصصًا قصيرة هادفة تنوعت بين التفاعل الاجتماعي وتكوين الصداقات مع اللعب والمرح، وجدية الدراسة، والاهتمام بالطبيعة والزراعة، والرفق بالحيوان، والحث على القراءة.
وتضمنتالمبادرة ألعابًا جدارية تفاعلية غير تقليدية، وتهدف لمساعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم الذهنية كألعاب الذكاء وألعاب تنمية الذاكرة، وتساعد هذه الألعاب على الدمج مع الأطفال ذوي الإعاقة.
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