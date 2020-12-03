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سفلتة 75 ألف م2 بـ«الورود»

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تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أمس الأول، مشروع سفلتة حي الورود والذي يتم العمل عليه حاليًا، وذلك ضمن جولاته التفقدية للمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة أن العمل جار بسفلتة حي الورود بالكامل بعد الانتهاء من عمل طبقة «البيس كورس»، وأن كمية الأسفلت المقدرة تبلغ أكثر من 75 ألف متر مربع.

وأبان م. الحميداني أن أعمال مشروع سفلتة الحي ستسير بالشكل الصحيح وستتم الاستفادة منها بأقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة لتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها. مؤكدًا الحرص على استكمال كافة المشاريع التنموية في المحافظة.

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