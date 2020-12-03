محمد بن مسعود - الدمام - "الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-03 احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا. 03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 01:05 AM احتفل الشاب حمد بن سلطان الوهيبي ، بعقد قرانه على كريمة عبدالعزيز بن حسن الدواي وسط حضور اقتصر على العائلتين بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا. ، "الوهيبي" يحتفل بعقد قرانه في الرياض ،

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