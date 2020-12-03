شكرا لقرائتكم فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-03 فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض للتأكد من التزامها بالاحترازات الصحية والتجارية متابعات الخليج 365 - الرياض نظمت وزارة التجارة جولات رقابية على أسواق الحراج في الرياض، وذلك بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة. وأوضحت التجارة أن الجولات على أسواق الحراج في الرياض تستهدف التأكد من التزامها بالاحترازات الصحية والتجارية. وأشارت وزارة التجارة إلى أن هذه الحملات المستمرة تأتي بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة.



كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. التجارة تنفذ جولات على أسواق الحراج بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.