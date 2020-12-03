الأكاديمية السعودية الرقمية تطلق معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية اليوم “معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية”، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة، الهادف إلى تمهين وتأهيل حديثي التخرج والباحثين عن عمل، معد وفق التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب في مجالات التقنيات الناشئة والحديثة والمتقدمة، وربطها بمهن “وظائف” ومهارات المستقبل لإعداد جيل وقيادة شابة تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وسوق العمل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويحقق الشمولية والجودة والمرونة تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً وتنافسيتها دولياً.

ويعنى المعسكر ببناء وتأهيل المواهب الشابة في مجال إدارة المنتجات الرقمية، حيث يتيح للملتحقين به وفي رحلة تعليمية تستمر 14 أسبوعاً التعرف على مشكلات المستخدمين، وفرص المنتج باستخدام البيانات وتطوير المنتجات، إضافةً إلى تحديد اتجاه المنتج بناء على الاختبار والبيانات، والوقوف على رؤية وإستراتيجية وخارطة طريق المنتج، علاوةً على معرفة أولويات متطلبات السوق والعملاء وغيرها الكثير من المهارات التقنية والمنهجيات في هذا المجال.

ويمثل المعسكر فرصة ثمينة للشباب السعودي من ذوي التخصصات التقنية أو المعلوماتية لإثبات كفاءاتهم وتطوير وتحسين قدراتهم في مجال إدارة المنتجات الرقمية إذ سيتمكن كل متدرب بعد انتهاء المعسكر من تحديد مشكلات المستخدم وإمكانيات المنتج باستخدام البيانات، وتقديم مهام ومعلومات لفرق التطوير لإنتاج برامج فعّالة في السوق، بالإضافة إلى الحد من مخاطر المنتجات من خلال تحديد اتجاهها بالبيانات والتجربة، وصولاً إلى إسهام ذلك كله في إلحاقهم بالعديد من الوظائف في سوق العمل مثل مدير منتج، أخصائي منتجات رقمية، ومحلل منتجات رقمية.

يُذكر أن التسجيل للمعسكر ما زال مستمراً من خلال الموقع الإلكتروني «sda.edu.sa/ar/program/SW_PM»، بينما سيجري اختيار المشاركين بعد اجتيازهم متطلّبات القبول الموضوعة من قبلها.

وتُعد الأكاديمية السعودية الرقمية إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى ضمن توجهاتها الإستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تنمية المهارات الرقمية للعقول الوطنية، وصقل خبراتهم ومهاراتهم بالأنشطة الإثرائية والعلمية ومن ضمنها هذه السلسلة من المعسكرات التي أعلنت عنها مؤخراً.

