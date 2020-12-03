التعليم السعودي تُعلن موعد فتح باب التقاعد ونقل الخدمات والإعارة

تبدأ وزارة التعليم السعودي رسميًا في رفع طلبات الراغبين في إنهاء خدماتهم في الوزارة من ذوي التقاعد المبكر، اعتبارًا من يوم 16 من شهر جمادى الأولى المقبل، وبع غلق الباب في هذا الميعاد لن يتم قبول أي طلب نهائيًا بعد ذلك، والذي سيكون آخر فرصة أيضاً للراغبين في التقدم بطلب نقل خدماتهم خارج وزارة التعليم، أو إعارتهم إلى جهات حكومية تعليمية، أو مؤسسات تعليميه خاصه أو عامة.

التقديم عبر رابط فارس

وأوضحت وزارة التعليم أن نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي، قد أصدر خطاب تعميمي لجميع المديريات التعليمية، أشار فيه إلى أن قبول الطلبات فقط يكون عن طريق التقديم في نظام فارس، على أن يتم البت في الطلبات والموافقة عليها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، في حين سيكون تاريخ ترك العمل لطالبي إنهاء الخدمة في بداية شهر ذي الحجة المقبل.

وموقف الإعارة ونقل الخدمات

كما أشار بيان وزارة التعليم السعودية أيضًا، إلى أنه بالنسبة للمعارون فيكون تاريخ تركهم للعمل هو بنهاية العام الدراسي الحالي وكذلك نقل الخدمات، مشددة على أن التواصل سيكون إلكترونيًا والتقديم كذلك فقط، من خلال منظومتها عن بُعد.