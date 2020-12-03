شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير 4000 قطعة رخام بالمسجد الحرام والان مع التفاصيل
فيما تم تركيب 41 قطعة في النطاق الأول للمسعى، والنطاق الثاني 63 قطعة، والثالث 104 قطع، والرابع 93 قطعة، والخامس 62 قطعة، والسادس 74 قطعة، والسابع 83 قطعة، والثامن 89 قطعة، والتاسع 91 قطعة، موضحا أن الرخام يتميز بخلوه من التشققات والتسوس بسماكة 3 سم أشرف على تركيبه وتجهيز مصلى الإمام 15 مهندساً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يعملون على مدار الساعة. وتمت أعمال التركيب عبر إزالة الرخام القديم مع الحفاظ عليه، وتنظيف مساحة العمل، وقد روعي أثناء خلط المواد عدم إضافة التربة العادية لضمان عدم اصفراره مستقبلا، وتركيب فاصل التمدد من السيليكون لحماية الرخام من اختلاف النسب، كذلك تم التأكد من اتجاهه للقبلة ليستدل به المصلون.
كذلك تم نقل مصلى الإمام إلى الدور الأرضي، والاستفادة من فترة إيقاف العمرة والعمل على تجهيز مصلى الإمام والذي قسم إلى أجزاء، وخلال 18 يوما جُهز المصلى، وتم تركيب 248 مترا مربعا من الجبس بورد، مع إنهاء أعمال الدهان، ويحتوي المصلى على 38 سماعة، و7 نجفات، و7 وحدات دولابية للتكييف، و140 وحدة إنارة، و27 مخرج تكييف سطحي.
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