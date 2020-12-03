شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه أمير تبوك.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 1.172.988م2 والان مع التفاصيل
أوضح ذلك المتحدث باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني، الذي أشار إلى أن تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية، شملت تعديات على مخطط سكني بمساحة 450.000م2، وعلى مخطط زراعي بمساحة 500.000م2، وعلى حرم وادي أبو نشيفة بمساحة 222.988م2.
وبيّن أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
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