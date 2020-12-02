أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق بالمملكة.. الخميس

توقَّعت الهيئةُ العامةُ للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ على عدة مناطقَ بالمملكة، الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقريرها عن حالة طقس الخميس، إن مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والأجزاء الشمالية بمنطقتي الرياض والشرقية؛ تتأثر الخميس بهطول أمطارٍ رعديةٍ مصحوبةٍ برياحٍ نشطةٍ، مشيرةً إلى تكوُّن الضباب على أجزاءٍ منها.

وعن حالة البحر الأحمر، توقَّعت هيئة الأرصاد، رياحًا سطحيةً، شماليَّةً غربيةً إلى شماليَّةٍ على الجزأين الشمالي والأوسط، تكونُ جنوبيةً شرقيةً إلى جنوبيةٍ غربيةٍ على الجزء الجنوبي بسرعة 14–38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترٍ ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

وأضافت «هيئة الأرصاد»، أن الخليج العربي يشهد رياحًا سطحيةً شماليةً غربيةً إلى شماليةٍ شرقيةٍ بسرعة 12ـ 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من مترٍ إلى مترٍ ونصف المتر، وحالة الخليج بوجهٍ عامٍّ متوسط الموج.

وفيما يلي بيانٌ تفصيليٌّ بدرجات الحرارة المتوقعة على معظم مناطق المملكة، غدًا الخميس، بالدرجة المئوية:

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