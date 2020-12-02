«الموارد البشرية» بعسير ينفذ ورشة عمل لشرح خدمة الترقيات والنقل على «مسار»

نفَّذَ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمنطقة عسير ورشة عملٍ لشرح خدمة الترقيات والنقل على منصة «مسار»، وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية لموظفي الموارد البشرية بجامعة الملك خالد وجامعة بيشة.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بعسير هادي بن عايض الشهراني، إنَّ هذا اللقاء بدايةٌ لسلسلة لقاءاتٍ سيُنفذها فرع الوزارة، وستكون مُوَجَّهةً للجهات الحكومية بالمنطقة، بهدف تعزيز الشراكات معها وتمكينها من إدارة مواردها البشرية، وفق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

يُشار إلى أنَّ اللقاء يستمر ثلاثةٍ أيام، ويتضمَّن شرحًا مفصلًا لجميع مواد اللائحة المتعلقة بالنقل والترقية وكيفية احتساب المؤهلات والخبرات والاستفادة منها، وفق دليل التصنيف، فضلًا عن تطبيقٍ عمليٍّ على عملية اختيار المعايير والأوزان وإعداد إعلانات الترقية عبر منصة «مسار».

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