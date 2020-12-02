تدريب الأمهات على التهجئة والتحليل بينبع

نفذت إدارة تعليم ينبع برنامجًا تدريبيًا بعنوان «كيف أتعلم لأعلم» مستهدفًا أمهات طالبات الصفوف الأولية بمدارس المحافظة، وذلك ضمن خطط تعزيز العلاقة بين الأسرة والمدرسة لمكتب تعليم الشمال.

مهارات التهجئة

تضمن البرنامج الذي نُفذ بمشاركة معلمات الصفوف الأولية وبإشراف مشرفات الشعبة، إقامة عدد من الورش التدريبية «عن بعد» تناولت مهارات التهجئة والتحليل الصوتي، بهدف تعريف المتدربات بالأسس الصحيحة لتعليم الطالبات القراءة والكتابة.

مسؤولية مضاعفة

أوضحت مديرة مكتب شمال ينبع نوف ناصر القحطاني، أن الظروف الراهنة لجائحة كورونا واعتماد التعليم عن بعد، فرضت على الأسرة والمدرسة ضرورة تحقيق التكامل والتعاون في أدوارهما المحورية، إضافة إلى أن مسؤولية الأسرة باتت مضاعفة لأنها تمثل جهة الإشراف المباشرة على الطلبة أثناء تلقيهم الدروس عبر قنوات «التعلم عن بعد»، ومن هنا جاء الاهتمام بتعزيز دور الأسرة ومساعدتها في تعليم أبنائها، لضمان نجاح العملية التعليمية وتوفير البيئة التربوية الآمنة والصحية للطلبة والعاملين في الميدان.

تحصيل دراسي

أكدت معلمات الصفوف الأولية المشاركات في تنفيذ البرنامج، أهمية هذه الورش التدريبية التي تساهم في تحقيق الأسرة لدورها المهم والمساند لدور المدرسة، من خلال تدريب الأمهات على مهارات التهجئة والتحليل الصوتي، وهي إحدى أهم المهارات الأساسية في تعلم القراءة والكتابة لمرحلة الصفوف الأولية.

وأوضحت عدد من أمهات الطالبات أثر التجربة وما ستحدثه من دور في تنمية الطلاقة اللغوية عند الأطفال، معربات عن السرور وحجم الاستفادة لمعرفة الطريقة الصحيحة في تعليم التهجئة والنطق الصحيح للكلمات والتمكن من إتقان مهارة القراءة والكتابة، وبالتالي انعكاس ذلك على مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز الثقة بالنفس.