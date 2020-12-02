واستمع آل جبار خلال اللقاء لمقترحات ومبادرات أعضاء هيئة التدريب والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم ، وفي اللقاء الثاني استمع آل جبار وقادة المنشأة التدريبية المعوقات التي يواجهها المتدربين والمتدربات في لقاء اتسم بالشفافية والوضوح والوصول إلى الرقي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، واختتم آل جبار بأن هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من توجيهات أمير منطقة نجران ونائبه وبمتابعة ودعم من محافظ المؤسسة ونوابه لتطوير العملية التدريبية والاستماع لآراء الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات افتراضية لتقني نجران مع هيئة التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.