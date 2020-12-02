إزالة مليون متر تعديات على أراض حكومية

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني أن تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية جاءت في تعديات على مخطط سكني بمساحة بلغت 450.000م2، وتعدٍ على مخطط زراعي بمساحة 500.000م2، إضافة إلى التعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة 222.988م2.
وأكد القحطاني أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.
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