وحدات بالإسكان التنموي في عسير

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، اللقاء التعريفي بالإسكان التنموي، وذلك في فندق قصر أبها. وهدف اللقاء إلى التعريف بالإسكان التنموي من خلال توفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة. ويتعدى دور الوزارتين والجمعيات المشاركة توفير السكن، ليمتد إلى تنمية المستفيد ليكون عنصر فعال ومشارك في التنمية المجتمعية، بتمويل الجمعيات للمستفيدين المستحقين للسكن التنموي عن طريق الانتفاع من الوحدة حتى تتمكن الأسرة من توفير الدخل المناسب الذي يسمح لهم بشراء الوحدة للتملك أو تسليمها لمنتفع آخر لتستمر التنمية للمستفيدين بشكل جارٍ ولا يقف عند مجموعة محددة من المستحقين، ووضعت الوزارة مبلغاً رمزياً للوحدة بتكلفة 200 ريال لتعزيز شعور المسؤولية تتكفل بها الجمعيات عن المستفيدين من الدفعات الشهرية التي تصرف لهم.



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