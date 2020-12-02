الاحتفال بيوم التطوع السبت

ويتميز الاحتفال هذا العام، باعتماد الوزارة يوم التطوع السعودي والعالمي المتزامن مع يوم التطوع العالمي الموافق الخامس من ديسمبر، حيث تنظم فروع الوزارة ومراكز التنمية الاجتماعية في مناطق المملكة، عددا من الفعاليات والبرامج التطوعية المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.
وأكدت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بالموارد البشرية مشاعل آل مبارك، أن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى اعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة بتفعيل اليوم السعودي والعالمي للتطوع، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات، ومن ذلك الوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030.
وأشارت آل مبارك إلى أن تلك المبادرة المزمع تدشينها تأتي امتدادا لمبادرات الوزارة المتعلقة بالعمل التطوعي، ومن بينها تدشين منصة العمل التطوعي بتاريخ 31 مارس 2020.
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