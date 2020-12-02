السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 178,395 إصابة مؤكدة و 2,461 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و 2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.

// انتهى //

22:23ت م

0210



واشنطن 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 2 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 178,395 إصابة مؤكدة و 2,461 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,626,022 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 269,763 حالة وفاة.// انتهى //22:23ت م0210

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