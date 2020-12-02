السعودية اليوم / شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بحصولها على شهادة "الأيزو" (2015 : 9001  ISO)



جدة 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس

احتفت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحصولها على شهادة "الأيزو" لنظام الجودة طبقًا لمواصفات (2015 : 9001 ISO) المعتمدة من عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.

وكرّم وكيل الجامعة للشؤون التعليمة وكالة التطوير، لجهودها خلال المدة الماضية ودورها الفعال في متابعة وتطبيق معايير ومواصفات الجودة، والتعاون الفعال من وكلات ومراكز وإدارات العمادة، كما كرّم الدكتور إقبال بن محمد إسماعيل نظير جهوده المتميزة خلال فترة تكليفه وكيلاً للإسكان والتغذية.

من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن استمرار حصول العمادة على شهادة الأيزو, يؤكد التطور الإداري والتنظيمي للخدمات والأنشطة التي تقدم للطالب في شتى المجالات، حيث خضعت الإجراءات والتنظيمات التي تطبقها العمادة لمعايير الجودة، بمتابعة من وكالة التطوير بالعمادة التي بذلت جهودا متميزة لإيصال مستوى الأداء المهني بالعمادة إلى أعلى درجات الجودة، مقدماً شكره الجزيل لجميع من أسهم في تحقيق هذا المنجز الإداري والتنظيمي من هيئة أعضاء تدريس وفنيين وإداريين في وكالات ومراكز وإدارات العمادة.

// انتهى //

22:22ت م

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